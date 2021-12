Video: ‘La Liendra’ encontró la inicial de su “pareja perfecta” y no fue la de su actual novia

En redes sociales se desató polémica por un video de 'La Liendra' en el que encontró la supuesta inicial de su" pareja perfecta".

El influencer quiso hacer el trend de la primer letra del nombre de la persona que está destinada a ser su pareja, sin embargo no le salió la inicial de su actual novia, la creadora de contenido Dani Duke.

Resulta que le apareció nada más y nada menos que la 'L', inicial del nombre su ex Luisa Castro, razón por la que muchos internautas se molestaron con 'La Liendra' por compartir el video, no mostrar "respeto" hacia Dani e incluso algunos aseguraron que "no supera" a Castro.

"Qué pereza un novio así que no supere a la ex", "por respeto a su novia no debió subir el video", "yo creo que intentó varias veces hasta que le saliera la letra L", escribieron algunos de los usuarios en Instagram.

En el video se ve al influencer sorprendido, pero también tomó el momento con bastante gracia, sin embargo, horas después eliminó el video de su cuenta.