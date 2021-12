¡Confirmado! Miley Cyrus anuncia concierto en Colombia

Paren todo, porque por fin se reveló la noticia que muchos estaban esperando: la famosa cantante Miley Cyrus anunció concierto en Colombia para el 2022.

Mira también: Billie Eilish sorprende con su interpretación de 'Happier Than Ever' en Saturday Night Live

La intérprete de 'Party In The U.S.A', 'We Can't Stop', '7 Things' y 'Wrecking Ball', se presentará el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia.

Las entradas para este show, que promete ser uno de los más importantes del año entrante, estarán disponibles desde el 14 de diciembre para grupos AVAL en todos los canales de Tu Boleta.

Te puede interesar: ¡Es oficial! Dua Lipa se presentará en Colombia el próximo año



La edad permitida para el ingreso es de 4 años en adelante, por lo que distintas generaciones podrán bailar y rockear al ritmo de las mejores canciones de la reconocida cantante.