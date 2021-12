Camilo rompe en llanto en pleno concierto: "Nunca había estado tan nervioso"

El pasado 10 de diciembre, Camilo se presentó en el Movistar Arena de Bogotá con un show que logró despertar los sentimientos de sus fanáticos, quienes cantaron a todo pulmón sus más grandes éxitos como 'Índigo', 'El Mismo Aire', 'KESI', entre otros.

Sin embargo, el intérprete también llevó sus emociones al máximo, ya que en medio del show no pudo contener sus lágrimas y rompió en llanto, lo cual quedó registrado en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

"¡NUNCA, NUNCA había estado tan nervioso como antes de subirme a cantar en el Movistar Arena en Bogotá! Fue volver a casa, encontrarse con la familia que siempre estuvo esperando con los brazos abiertos, con los ojos llenos de lágrimas y con las ganas contenidas de gritar de emoción para celebrar el cúmulo de bendiciones de los últimos tiempos", manifestó el esposo de Evaluna en la publicación.

Además, el colombiano aprovechó la ocasión para agradecerle a sus fanáticos por "crecer a su lado" y por acompañarlo durante su trayectoria musical, que actualmente es una de las más exitosas en la industria latina.

"Desde que agarré mi primera guitarra y escribí mis primeras canciones, soñé con viajar por el mundo mostrando mi sonido, que no es más que el sonido de mi raíz, de mi origen, de mi país que me hizo quien soy; y en la más lejana de todas las ciudades, siempre he visto levantarse en el público una bandera colombiana haciéndome sentir en casa", expresó el futuro padre de 'Índigo'.

Aquí está el momento en el que Camilo rompió en llanto en su concierto en Colombia: