Chris Noth, actor de ‘Sex and the city’, fue acusado de violación

El actor Chris Noth, destacado por interpretar a Mr. Big en la serie ‘Sex and the city’ fue acusado haber violado a dos mujeres, quienes se identificaron como Zoe y Lily en el medio The Hollywood Reporter.

Los testimonios fueron tomados en diferentes fechas y por separado, las presuntas víctimas aseguran que los hechos ocurrieron en 2004, en Los Ángeles, y 2015 en New York.

Una de las mujeres contó al medio que Noth la violó y luego tuvo que ser hospitalizada por las heridas que le dejó el hombre en el cuerpo tras agresiones. Por otro lado, la otra persona afirmó que no lo denunció porque el actor la llamó e intentó minimizar lo sucedido.

Frente a las denuncias, Chris Noth negó las acusaciones mediante un comunicado:

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres”, afirmó el actor.

Zoe tenía 22 años cuando supuestamente ocurrieron los hechos; trabajaba, como hasta ahora, en la industria del entretenimiento, por lo que el actor consiguió su número de teléfono y terminó invitándola a una piscina a la que fue con una amiga.

La mujer relató que Noth la llevó a su apartamento con la excusa de que le llevara un libro, pero minutos más tarde la violó. Zoe señaló que se acercó al hospital Cerdars- Sinai y denunció la agresión sin revelar el nombre del autor.

Por su lado, Lily narró que era camarera en 2015, aceptó una invitación del actor, quien en ese entonces tenía 60 años. Cuando llegaron al restaurante, se encontraron con que estaba cerrado así que aceptó ir al apartamento de Noth, quien después de unos intentos de besos, se bajó los pantalones y la violó.