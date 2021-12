Emilia presenta su nuevo sencillo 'De enero a diciembre' junto a Rusherking

La joven cantante, compositora, actriz y bailarina Emilia se une al cantante argentino Rusherking en el nuevo sencillo 'De enero a diciembre'. Este video y canción se encuentran disponibles ya en todas las plataformas de música digital y en el canal de YouTube de Emilia.

Esta canción es la dedicatoria perfecta para todos los enamorados que están el uno para otro durante todo el año: “esperando pa' verte desde enero a diciembre”.

De la autoría de los intérpretes, al igual que el reconocido rapero Duki y Big One, quien funge como productor, 'De enero a diciembre' es una dulce mezcla de pop y R&B.

El video de esta nueva canción muestra a Emilia en un cine junto a Rusherking en una puesta muy colorida, juvenil y a tono con la época navideña.

Te puede interesar: En pleno concierto, J Balvin ayudó a un fan a pedirle matrimonio a su pareja

Emilia avanza con paso firme su carrera musical gracias a sus más recientes sencillos 'Rápido Lento' junto a Tiago PZK y 'Como Si No Importara' junto a Duki, los cuales han logrado colocarse entre los primeros lugares en Latinoamérica.

'Como si no importara' hoy es doble Platino por sus ventas en Argentina y debutó en los primeros lugares de la lista global de Spotify. Este tema cuenta con más de 80 millones de streams. Su video tiene más de 74 millones de vistas y fue tendencia en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, España, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Honduras, Nicaragua y Panamá en YouTube el día de estreno. Mientras tanto, 'Rápido Lento' logro Oro en Argentina y cuenta con más de 35 millones de visualizaciones.

Mira también: Camilo lanzó 'Pesadilla', nueva canción con la que cierra un año exitoso

Este sencillo llega para cerrar con broche de oro lo que ya ha sido un año exitoso. La artista fue nombrada ‘Latin Artist on The Rise’ por la revista Billboard, al igual que ser nombrada ‘Personaje del Año’ por la revista Gente en Argentina. Participó como coach en la temporada 2021 de La Voz Argentina y se unió a Disney Plus como protagonista de la nueva serie ‘Entrelazados’.