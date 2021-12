Shakira anunció que protagonizará programa de televisión, descubre de cuál se trata

Shakira es una de las artistas colombianas más destacadas a nivel mundial, gracias a su talento y disciplina ha logrado cautivar al público de todas partes del mundo; no solo como cantante, sino también como bailarina.

Justamente este segundo talento ha permitido que la artista haga parte del programa estadounidense ‘Dancing with Myself’, una competencia de baile inspirado en los pasos más virales y exitosos de TikTok. Shakira hará parte del equipo de expertos que guiarán a los participantes.

Mira también: Ben Affleck confiesa por qué terminó con Jennifer López en el 2004

El programa será emitido por la cadena NBC y la barranquillera desea llegar muy lejos, según afirmó en su post de Instagram, donde anunció la noticia.

“Hola, chicos, estoy muy emocionada por anunciarles mi nuevo show Dancing with Myself que se verá por NBC. Es todo lo que les encanta de los desafíos de baile, pero ahora en una competencia. Quiero llegar demasiado lejos, no puedo esperar a que lo vean”, comentó.

La competencia trataría de un grupo de bailarines que luchará cada semana por superar las coreografías, avanzar y destacarse como los mejores, pero con el nivel de dificultad en cuanto al tiempo para su preparación y presentación.