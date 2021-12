¡Tremendo! Tráiler oficial de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura'

¡Marvel no deja de sorprendernos! A tan solo unos días del estreno de 'Spider-Man: No way home', la franquicia nos regaló un enorme avance de lo que será su nueva producción volvió generando gran revuelo tras el lanzamiento del tráiler de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura',

En esta producción veremos nuevamente a Benedict Cumberbatch interpretando este misterioso e inteligente hechicero, quien se ha convertido en uno de los personajes principales y favoritos de todos los fanáticos de 'Los Vengadores'. Además, sabemos que los Multiversos aún tienen mucho que ofrecernos.

En el adelanto se puede observar que la nueva cinta de Marvel girará en torno a todos los posibles Multiversos y probablemente nos sorprenderá con la participación de otros reconocidos personajes como Wanda Maximoff, quien aparece en el póster de la película. Incluso muchos fanáticos ya empiezan a especular sobre la historia.