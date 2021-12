“Para los gustos los colores”: Luisa Fernanda W sobre críticas sobre el aumento de su busto

Por medio de la dinámica ‘Preguntas/Respuestas', la influencer Luisa Fernanda W respondió a diferentes dudas de sus seguidores en Instagram.

Uno de los seguidores de la colombiana la criticó por operarse y aumentar el tamaño de sus senos, sin embargo, Luisa siempre ha defendido lo que le gusta y esta no fue la excepción.

“Para los gustos los colores, a mí me gusta el seno grandecito, no algo exagerado, pero sí algo grande. De hecho, antes no se veía tan grande para todos los cc que tenía, como yo les conté tenía 400 cc y no se me veían tan grandes y estos no es que se me vean tan grandes, la verdad es que normal. El doctor sabe que me puso y yo quedé feliz y la verdad a mí me gustan los senos así”, fue la respuesta de Luisa frente a las críticas en las que aseguraron que no le quedaba bien su nuevo tamaño de busto.

Aunque la joven aseguró que también le gustan los senos pequeños, para ella los más grandes son mejores.

