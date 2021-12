‘Shape of You’ de Ed Sheeran es la primera canción con más de 3 billones de reproducciones en Spotify

Si nos remontamos al 2017, ‘Shape of You’, es una de las canciones que viene a nuestras mentes. El regreso de Ed Sheeran, luego de un año sin estar en redes y tomarse un descanso de la música, fue todo un éxito.

Cuatro años después de que la canción salió al mundo, sigue estando en las listas de reproducción y es una de las favoritas del público.

A los récords que rompió cuando fue lanzada, se le suma, ahora ser la primera canción en alcanzar los tres billones de reproducciones en Spotify.

El artista no pudo ocultar su emoción con este nuevo récord y le mandó un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores en el mundo. Además, contó una anécdota sobre la canción.

Ed aseguró que la canción no iba a hacer parte del disco y su equipo le aconsejó que debería ser un sencillo. Él en ese momento quería lanzar ‘Castle on the Hill’, pero al final, les hizo caso a sus asesores y las dos canciones salieron al mismo tiempo.