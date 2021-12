“No confío en los pastores”, Yina Calderón no acepta invitación de Epa Colombia de ir a la iglesia

Después de varias polémicas, Epa Colombia le ofreció a Yina Calderón ir a la iglesia, ya que ella creía que necesitaba a Dios en su vida.

Epa Colombia contó que había llamado a Yina Calderón para ofrecerle ir a la iglesia y le había dicho que sí.

Sin embargo, Yina contó en Instagram que decidió no ir a la iglesia. Dijo que con Epa no hay ningún problema y ella le ofreció su ayuda de una manera muy cordial.

Inclusive, dijo que en un principio consideró el ofrecimiento y le dijo que sí. Pero luego de pensarlo decidió que no va a ir porque no va de acuerdo a sus ideales.

“Pero yo no voy a ir a la iglesia, lo trate de considerar. Le dije que sí, pero ya luego pensándolo, siendo coherente con lo que yo pienso no voy a ir a una iglesia cristiana. No tengo nada en contra de la iglesia cristiana, pero yo no confío en los pastores, no creo en ellos. No voy a dejar que un pastor me diga qué tengo que hacer o no”, dijo Yina.

Además, dijo que por su devoción a la Virgen no iba a ir

“Aparte de eso ustedes saben mi devoción por la Virgen y siento que la iglesia cristiana no le da el papel que merece la mamá de Jesús”, aseguró.