“Yo lo consideraba amigo”: J Balvin habló sobre Residente y los Latin Grammy

Una de las grandes polémicas que tuvo este año J Balvin fue cuando se anunciaron los nominados a los Latin Grammy y el colombiano consideró que había poco artistas del género urbano. El colombiano convocó a los músicos para que no fueran al evento y Residente le respondió.

Residente le dijo a J Balvin que su música era como un carro de perros calientes. Además, aseguró que J Balvin no tenía derecho a convocar a los artistas a no asistir a los Grammy.

Luego de eso hubo varias indirectas, muy directas en redes sociales y J Balvin volvió a hablar sobre ese momento en una entrevista.

El colombiano aseguró que ya entiende la responsabilidad que tiene y debe estar muy pendiente de cada cosa que diga y haga. Además, aseguró que ahora sabe cómo demostrar el poder que tiene al ser un artista tan reconocido.

“El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente en vez de yo hablarlo directamente con la academia y con los artistas. Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo y yo lo llamé. Entonces es como: “nosotros no vamos a hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo. Pero lo entendí, aprendí”, dijo J Balvin.

El colombiano aseguró que ahora es más estratégico y aprendió de su error. Sin embargo, sí mencionó que se sintió muy solo cuando todo el problema pasó.

“Obviamente mucha gente no se quería meter, de pronto por temor a que alguien le contestara, que se metiera a una guerra, pero lo entiendo. No es tu situación tampoco. Pero los ‘Avengers’ que se tiraron conmigo eso son los que yo necesitaba. Ya me doy cuenta con quién cuento, pero Austin (Arcángel) porque lo hizo público a él sí lo quiero nombrar”, aseguró el paisa.

Además, dijo que muchos artistas colombianos lo apoyaron.

“Pero mucho artista, productores, artistas de la nueva escuela, mucha gente de Colombia, casi que el 99%, solo uno o dos que me hago el loco. Pero todo bien, tampoco tienen que meter el culo por mí”, dijo.

El entrevistador le preguntó si volvería a los Latin Grammy y dijo que tenía una reunión sobre ese tema, sin dar mayor detalle.

Además, se refirió a ropa que sacó en su página web en la que hace alusión a los perros calientes.

“Es que hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila, yo sé lo que se dijo. ¿Por qué no salí a hablar yo? palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo que tenía que dar una explicación, salgo como lo hice con la canción ‘Perra’. Es la palabra tuya contra la mía, pero es la conciencia tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación. Ahora, yo soy paisa, soy de Medellín si a mí me caen limones y hago limonada y vendimos todo”, aseguró J Balvin.

Por último, se refirió a su relación con Residente, acalró si puede haber una reconciliación en el futuro.

“Sí se puede haber una reconciliación, amigos no. Pero si se dejan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió”, agregó el colombiano.