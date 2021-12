Britney Spears confiesa por qué no ha realizado nueva música

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense Britney Spears reveló lo que espera hacer para el 2022 y algunas de las razones que la han llevado a estar alejada de la música.

De acuerdo con la artista, mejor conocida como la ‘princesa del pop’, realizar música no está en sus planes y menos luego de lo que tuvo que atravesar con la tutela de su padre Jamie Spears, quien controló su vida personal, artística y financiera durante 13 años.

Mira También: "YO LO CONSIDERABA AMIGO”: J BALVIN HABLÓ SOBRE RESIDENTE Y LOS LATIN GRAMMY

"Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. (…) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡me aterra la gente y la industria!", reveló la artista, que también aseguró que no hacer música es una forma de revelarse.

"No hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la m...’ en cierto sentido, cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar", confeso Britney, quien también aseguró que quiere hacer nuevas cosas para el 2022.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg