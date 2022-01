Salma Hayek sube la temperatura con profundo y marcado escote

A través de su cuenta de Instagram, la exitosa y aclamada actriz mexicana Salma Hayek publicó una foto con la que dejó suspirando a sus seguidores.

En la imagen, la artista luce un ajustado vestido de baño animal print que se ajustó a la perfección a su cuerpazo y resaltó su pecho, que se llevó la atención de diferentes usuarios.

“First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year. Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo #lunes #cafe @ysl”, fue el mensaje con el que Hayek publicó la imagen en la que aparece tomando café con un hermoso paisaje de fondo.

