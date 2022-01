¡Desnuda! Britney Spears reta la censura de las redes sociales con atrevidas fotos

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de 38 millones de seguidores, Britney Spears publicó dos fotos con las que retó la censura de la popular red social.

En las imágenes, la ‘princesa del pop’ usó únicamente unas medias liguero de color blanco y con emojis de flores cubrió sus partes íntimas.

“Free woman energy has never felt better 🎀”, fue el mensaje con el que Britney compartió las fotos a las que bloqueó la opción de comentarios.

Aunque los seguidores de la cantante, que confesó hace poco las razones por las que no ha realizado nueva música, no pueden comentar las fotos, le dejaron su ‘like’.

