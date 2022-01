Evaluna confiesa que los médicos le dijeron que no podía quedar embarazada

Camilo y Evaluna sorprendieron a todos en el 2021 cuando anunciaron que después de un año de matrimonio estaban esperando su primer hijo. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones y reacciones al tierno video musical de su canción Índigo, pero lo que no sabíamos es que no fue tan fácil quedar embarazados.

Mira también: ¿Niña o niño? Evaluna habría confesado, por error, el sexo de su bebé

En un episodio de su podcast, ‘En La Sala’, Evaluna confesó que muchos doctores le habían dicho que era muy difícil que ella quedará en embarazo por problemas de hormonales.

"Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo Evaluna.

Evaluna aseguró que con Camilo nunca perdieron la fe y eso fue lo que más los mantuvo unidos. Por eso, empezaron a intentar quedar embarazados de su primer hijo y luego se enteraron de la noticia que estaban esperando a Índigo.

Te puede interesar: Evaluna recibió fuertes críticas por cambiar su look en pleno embarazo



“Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, aseguró Evaluna.