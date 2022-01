Ex de Paulo Londra habló de las razones de su conflictiva separación

Paulo Londra y Rocío Moreno se conocieron en 2015 cuando estaban en secundaria, hicieron planes juntos, formaron una familia, pero la fama que le llegó al artista desde el 2017 empezó a reflejarse en problemas de pareja.





Aunque en 2019 se organizaron y en 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, Isabela, Moreno habló a Teleshow por primera vez sobre la separación con el artista, la cual nunca se oficializó ni se habló entre ellos.





La expareja del intérprete de ‘Tal vez’ está esperando a su segunda hija, la cual nacerá en febrero, un embarazo que ha sido difícil para la mujer, quien aseguró ha tenido que lidiar con diferentes actitudes del cantante, de quien no ha sentido un apoyo y se fue de viaje sin dar aviso.





Moreno narró que cuando llegó Isabela todo mejoró porque los dos siempre soñaron con ese momento, sin embargo, tuvieron una crisis que la hizo dudar de seguir con él, pero al ver su arrepentimiento y creer en sus palabras, decidió continuar.





“Él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar”, contó la mujer, quien tiempo después empezó a ver que las cosas empeoraban.





“Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, contó Moreno.





Además, lo que más le causó sorpresa fue el abandonó que sintió con su segundo embarazo, pues aunque los dos buscaron a su segunda hija, no estuvo en los controles e incluso en las citas de pediatría con su pequeña de año y medio.





Para Rocío Moreno, Londra se fue alejando de sus hijas y “regresó las andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar” y considera que el artista ha tomado esa actitud, no por susto, sino que es algo que “ tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”.





Para la mujer, no queda nada como pareja, tampoco sabe si el artista estará presente en el parto de su nueva hija.





“No estuvo antes, cuando lo necesité. No es algo que espero. Dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes”, contó.