Adele lanza el potente video de su canción ‘Oh My God’

Sin duda una de las noticias que más ha alegrado a los amantes de la música es el regreso de Adele, que por seis años estuvo alejada de la industria y no presentó nada a sus fans.

En el 2021 la artista británica lanzó su disco ‘30’, del que ya conocemos dos videos: ‘Easy On Me’ y ahora ‘Oh My God’, el cual fue dirigido por Sam Brown, quien también estuvo a cargo del video de ‘Rolling In The Deep’ en 2010.

A través de su cuenta de Instagram, Adele no escondió su emoción por el lanzamiento del nuevo video y trabajar nuevamente con Brown:

“Colaborar juntos nuevamente una década después fue nostálgico, por decir lo menos. Filmamos este el día que salió ‘Easy On Me’, había un millón de cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero la atención al detalle por parte del equipo estuvo al borde de la risa. Muchas gracias por su paciencia y por reunirlo todo, fue muy divertido ¡Aunque justo al final había una gran pitón en el set, así que salí corriendo de allí! ¡Muchas gracias a Harris Reed, Louis Vuitton y The Queens Haus – Vivienne Westwood por la ropa impresionante que me hicieron para cantar mi canción ‘Soy un gran desastre’!”, reveló Adele sobre la grabación y lanzamiento del video musical, con el que una vez más ha conquistado a sus fanáticos alrededor del mundo.

