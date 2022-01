¿Qué tienen en común Spider-Man y Star-Lord?

¡Alerta Spoiler!

Los personajes de Marvel nos han impresionado con sus poderes y sus increíbles historias.

Recientemente vimos a Spider-Man enfretarse a villanos que hacían parte de películas anteriores donde aparecieron Tobey Maguire, Andrew Garfield, quienes nos confirmaron la existencia del multiverso y nos emocionaron con la épica pelea que dieron.

Pero en esta cinta también rompieron nuestro corazón, pues vimos como Doctor Strange hizo un gran conjuro que provocó que todos olvidaran a Peter Parker y lo que Spider-Man había hecho por el mundo, incluyendo su participación en Los Vengadores.

A raíz de esto, varios fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, encontraron algunas similitudes entre Spider-Man y Star-Lord, personaje principal de Guardianes de la Galaxia. Así que comencemos:

Te puede interesar: ¡Qué orgullo! 'Encanto' ganó el Globo de Oro a mejor Película Animada

1. Sus nombres empiezan por la misma letra:

Peter Parker y Peter Quill. De igual forma, el nombre del superhéroe empieza por la misma letra. Spider-Man y Star-Lord.

2. El suegro de ambos personajes era un villano:

En el caso de Spider-Man, quien primero se enamora de Liz Allan, se da cuenta que su suegro es el villano que estuvo robando armas. Por su parte, Star-Lord se enamora perdidamente de Gamora y claro que recordamos a Thanos, uno de los villanos más grandes de los cómics.

3. El amor de su vida ahora no lo conoce:

Tal como lo mencionamos antes en Spider-Man: No Way Home, todos olvidaron a Peter Parker, entre ellos su gran amor MJ, quien lo olvidó por completo. Y en el caso de Star-Lord, Gamora lo olvida debido a que vemos una versión suya del pasado y en ese momento no había conocido a Peter, por lo que no sabe quién es.