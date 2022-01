¡Se casan! Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron

¡Paren todo, la reina se casa! Probablemente la noticia de que Megan Fox y Machine Gun Kelly caminarán juntos al altar ha roto cientos de corazones, pues la actriz es considerada como una de las mujeres más hermosas y sensuales del mundo, sin embargo, el músico logró conquistar su corazón.

En redes sociales se hizo viral el video del momento exacto en el que el rapero se arrodilla y le propone matrimonio a la actriz, quien con mucha emoción y lágrimas en los ojos dijo que sí.

El amor de Megan y Machine:

La noticia sobre la relación de esta pareja, que en un principio sorprendió a todos sus seguidores, tiene enamorado a cientos de fanáticos en todo el mundo, pues parece que tienen mucha química y han protagonizado momentos muy candentes ante las cámaras.

Megan compartió el video de la romántica propuesta en su cuenta de Instagram y escribió un emotivo mensaje:

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol... Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…Y luego bebimos la sangre del otro”, expresó la actriz.