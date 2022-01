Jim Carrey celebra 60 años: una vida llena de éxitos y una profunda depresión

Todos nos hemos reído con alguna película de Jim Carrey, uno de los actores canadienses más reconocidos a nivel mundial y quien este 17 de enero cumple 60 años, una vida llena de momentos que marcaron un antes y un después.

El actor logró cosechar una carrera llena de éxitos ganándose el corazón de miles de personas gracias a papeles en producciones como 'La Mascara', 'Ace Ventura', 'Sí Señor' y 'Mentiroso, Mentiroso'. De hecho es conocido por haber sido el primer actor de Hollywood en embolsar 20 millones de dólares por la producción 'The Cable Guy'.

También lo recordamos a aquellos personajes que nos movieron fibras en el alma. Entre ellos su aclamada interpretación en 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos', o su icónico personaje de Truman, en 'The Truman Show'.

Pero más allá de papeles importantes, películas taquilleras y una sonrisa inolvidable, Carrey batalló contra una depresión que lo hizo alejar, por un tiempo, de las cámaras.



La lucha contra la depresión:

Carrey luchó, a lo largo de su vida, con una profunda depresión. Hay quienes aseguran que estas recaídas comenzaron con el suicidio de su novia Cathriona White en 2015 y también por la pelea judicial que enfrentó con la familia de White, cuando lo acusaron de haberla llevado por el camino de las drogas.

Esto se intensificó cuando se conoció una supuesta carta que escribió su novia antes de morir: "Amaba la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisiones que había tomado y te conocí. Me introdujiste en la cocaína, la prostitución, el daño psicológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy buenas por mí, pero me rompiste como persona, Jim".

Por su parte Carrey intentó mantenerse alejado de este conflicto, sin embargo un día decidió parar las acusaciones en su contra con un contundente mensaje: “No toleraré este intento desalmado de aprovecharse de mí o de la mujer a la que amé. Los problemas de Cathriona White se iniciaron mucho antes de que nos conociéramos y tristemente ninguno de nosotros podría haber evitado este final tan trágico. Espero de verdad que muy pronto la gente deje de tratar de sacar provecho y la dejen descansar en paz”.

Actualmente el actor se encuentra en un búsqueda espiritual para lograr sanar las héridas y conflictos emocionales que surgieron a lo largo de su carrera. Una de las prácticas que lo han ayudado a avanzar es la pintura, arte al que le ha dedicado gran parte de su tiempo y con el que esperamos que vuelva a "renacer".