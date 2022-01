Dakota Johnson pide que se le deje de sexualizar y separarla de sus personajes

Dakota Johnson ha logrado destacar en el cine gracias a su trabajo como actriz, sin embargo, siempre hay personajes que quedan más presentes que otros en sus seguidores como es el caso de Anastasia en la famosa trilogía de 'Cincuenta sombras de Grey'.

La actriz recientemente habló, aprovechando la promoción de una nueva película en la que estará, sobre lo que muchas veces acompleja a los artistas y es poder despedirse de ciertos personajes para poder avanzar y demostrar todo lo que son capaces de hacer y todas las historias que pueden interpretar.

Te puede interesar: Kirsten Dunst quiere volver a darle vida a Mary Jane en el UCM

En entrevista con la revista 'W', Johnson aprovechó para enviar un mensaje a sus fans y hablar de lo que le cuesta grabar cierto tipo de escenas, como son las que tienen alta carga sexual o llevan poca ropa.

"Algunos días no quiero quitarme la ropa en el rodaje. Que tenga un aspecto determinado no significa que no tenga sentimientos", afirmó.

Mira también: Alec Baldwin entregó su celular para la investigación por el tiro mortal en set de ‘Rust’

La actriz le quiere dar paso a un nuevo personaje, Nina en 'La hija oscura', haciendo un llamado a que dejen de sexualizarla y que puedan separar lo que ella es como Dakota Johnson de sus personajes.

"Mi personaje, Nina, está casi aburrida con su apariencia. Ha llegado un punto en su vida en el que su atractivo ya no coincide con lo que es", reveló la actriz sobre su próximo personaje.