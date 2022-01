Greeicy regresa a la actuación en ‘Ritmo Salvaje’, nueva serie de Netflix

Netflix anunció el estreno de ‘Ritmo Salvaje’ con la canción ‘Ta' Bueno’, de los caleños Dawer X Damper. La serie estará protagonizada por Paulina Dávila y Greeicy Rendón, quien a través de sus redes sociales manifestó la emoción de que este proyecto que grabó hace un tiempo ya vaya a estar al alcance de su público.

“Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejó recuerdos una chimba”, comentó la artista caleña.

‘Ritmo Salvaje’ es una historia cargada de baile, reguetón y drama que se estrenará el próximo 2 de marzo. Allí se mostrará cómo dos grupos de jóvenes de mundos opuestos recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile, donde descubren que su sueño por sobresalir y triunfar con esta pasión, no solo es una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

Es un proyecto totalmente colombiano y contará con 8 episodios; es dirigido por Simón Brand, Rafa Martínez y Andrés Beltrán, cuenta con el guión de Jhonny Ortiz y Diego Vivanco, la dirección fotográfica de Juan Carlos Franco y Santiago Otoya, la supervisión musical de Santiago Uribe y la co-producción ejecutiva de Dago García, Arlen Torres, Catalina Porto, Arlen Torres y Amparo Gutierrez. Además, la idea original es de Juliana Barrera.

Según la ficha técnica, ‘Ritmo Salvaje’ fue filmado en Bogotá, Colombia. Greeicy y Paulina Dávila estarán acompañadas por Martina la Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Angela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago y Kevin Bury, Andrés Juan Hernández.