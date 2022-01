El gesto de J balvin hacia un niño que sufrió burlas por no tener tenis originales

La historia de este niño conmocionó a cientos de personas y entre ellas al cantante J Balvin, quien decidió tener un lindo gesto con el pequeño.

En el video que se hizo viral en redes sociales, el niño muestra los tenis que con mucho esfuerzo le compró su mamá como regalo de Navidad y al mismo tiempo agradece por lo que tiene, mencionando que a pesar de no ser originales está muy feliz.

Sin embargo, parece que varios personas se burlaron de sus zapatos por no ser los Air Jordan 1 Retro High de J Balvin: “No me importa que mis tenis sean piratas, para los que me dijeron que eran piratas en el video anterior, pero a mí me gustan mucho”, expresó el pequeño mexicano en su video de TikTok.

Pero el niño jamás imáginó que su historia llegaría a oídos del cantante colombiano, quien decidió responder su video dándole las gracias por ser agradecido con su familia, además, aseguró que muy pronto le enviaría los tenis originales.