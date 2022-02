'BLACKPINK: La película' se estrenará en Disney+

Buenas noticias para los fanáticos del K-Pop y aquellos que aman a BLACKPINK, agrupación femenina que ha cautivado con su talento y éxitos musicales como 'How you Like That', 'Kill This Love', 'Ice Cream', entre otros.

La serie documental llegara a la plataforma de Disney+ y promete emocionar a todos los seguidores de la banda conformada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Además, también tendrá escenas inéditas en las que podrán ver un poco de la vida íntima de las artistas.

'BLACKPINK: La película', se estrenará el próximo 16 de febrero a través de la plataforma de streaming. Así lo anunció Disney por medio de sus redes sociales

"Blinks. Llegó el momento de celebrar. BLACKPINK: La película", escribió la compañía y, como era de esperarse los fanáticos se emocionaron por la gran noticia.