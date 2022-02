“Alguien tenía que peinarla”: Epa Colombia sobre pleito entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

Luego de que Yina Calderón llamara “gorda” a Andrea Valdiri y cuestionara el trabajo de su cirujano plástico, la bailarina le respondió a la polémica influencer asegurando que “no conectaba la lengua con el cerebro”.

A la polémica se han sumado diferentes personas y otros influencers como Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, que no demoró en reaccionar a las palabras de Calderón, con quien ha tenido varias controversias.

Mira También: LELE PONS CAMBIÓ DE LOOK Y SE ROBÓ TODA LA ATENCIÓN LUEGO DE POSAR EN BIKINI

Por medio de sus historias de Instagram, Epa Colombia envió un mensaje de apoyo a Andrea Valdiri y aseguró que Yina debe respetar a los demás.

“Me encanta la Valdiri como peina a Yina. Definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice también que Valdiri está enamorada de ella, en fin linda. No te metas con el amor platónico de Epa Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos de los demás. Le dijiste a tu hermana que sacara keratinas para dañar mi negocio (…) y me dices en la cara que la próxima semana tú sacas keratinas. Si quiere emprender hazlo porque realmente quieres salir adelante, pero no le dañes la vida a una persona que se superó y ahora mismo en número uno en Colombia”, fue el mensaje que compartió Barrera en las redes sociales de su emprendimiento.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg