La tradición de los Montaner que Evaluna odia y espera que a Índigo no le guste

La familia Montaner es una de las más querida por el público en estos momentos, los talentosos artistas constantemente comparten momentos de su vida privada que encantan a los fanáticos. Es tanta la unión que tienen que hablan sin pelos en la lengua sobre algunos aspectos que no son bien recibidos en el núcleo familiar.

Uno de esos lo reveló Evaluna en su podcast ‘En La Sala’, la cantante se refirió a las celebraciones de los cumpleaños en su familia y reveló un detalle que odiaba. La joven contó que no le gustaba que le embarraran pastel en la cara.

En Latinoamérica es una tradición que luego de cantar el cumpleaños metan la cara del festejado en el pastel. Si bien no todas las familias lo hacen, para otras es algo cotidiano y chistoso. A Evaluna no le gustaba para nada eso y por respeto a ella, la familia dejó de hacerlo.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, dijo Evaluna.

Sin embargo, dijo que no solo no le gustaba, sino que lo encontraba traumático ya que le daba claustrofobia.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Tú que eres mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, agregó la cantante.