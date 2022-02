Ed Sheeran y Taylor Swift encantan a sus fanáticos con ‘The Joker and The Queen’

Taylor Swift y Ed Sheeran lo hicieron de nuevo, los artistas revolucionaron las redes con una nueva colaboración musical. Los cantantes unieron fuerzas y lanzaron una nueva versión de ‘The Joker and The Queen’, canción que hace parte de ‘=’ (equals), el más reciente álbum del británico.

Aunque había ciertas especulaciones en redes sociales sobre una colaboración entre los artistas, Ed lo confirmó en los Brit Awards, en donde dijo que la canción saldría como sencillo y cantaría con Taylor Swift.

Las colaboraciones musicales entre estos dos artistas no son ajenas a los fanáticos, pues ya cantaron en ‘Everything Has Changed’, ‘Run’ y ‘End Game’, todos éxitos de Taylor.

Inclusive ‘The Joker and The Queen’, es una continuación del video musical de ‘Everything Has Changed’, pues lo protagonizan los mismos niños, pero ya crecieron y son adolescentes. En el primer video, los niños tienen un amor infantil y son muy pequeños, pero en este se vuelven a encontrar después de estar tristes sin el otro.