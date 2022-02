Antonela Roncuzzo se pronuncia ante el caso de bullying de Drayke Hardman

El mundo se sacudió luego de la aterradora noticia en Estados Unidos sobre Drayke Hardman, un pequeño de 12 años que se suicidó a causa del bullying que sufría en la escuela por parte de sus compañeros.

El bullying o también conocido como matoneo u hostigamiento ya sea de manera física, verbal o psicológica afecta un gran porcentaje de nuestros niños actualmente, no solo para el que lo recibe, sino también para el que lo hace.

Luego de este atroz suceso, el mundo enciende sus alarmas nuevamente, tratando de prevenir algo que puede ser mortal para algunos, como en el caso de Drayke Hardman, quien en su agobio por las situaciones que estaba viviendo es su escuela decidió terminar con su vida.

El pequeño alcanzó a llegar al hospital en su intento de suicidio, sin embargo, murió en la mañana del 10 de febrero. Sus padres compartieron la historia en redes sociales y las imágenes del pequeño no tardaron en darle la vuelta al mundo.

Muchas celebridades se pronunciaron al respecto, compartieron las imágenes y se unieron a la campaña creada por los padres de Drayke #doitforDrayke (hazlo por Drayke), una de ellas fue Antonela Roncuzzo, esposa del futbolista Leonel Messi, quien en su cuenta de Instagram compartió una imagen de la noticia del pequeño y otra donde les hace una petición a las personas.

“Ser canchero no está bien, las cargadas no son chistes, las peleas no son cosas de chicos, tener a alguien de punto no es propio de la infancia, la agresión no justifica por ser chiquitos. Frenar el bullying comienza por un cambió de mirada”, escribió Antonela.