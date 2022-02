Cara Delevingne canta al ritmo de ‘We Don’t Talk About Bruno’

‘We Don’t Talk About Bruno’ se ha vuelto todo un fenómeno a nivel mundial, la canción ha logrado destronar a artistas como Adele y The Weeknd de las listas de reproducción. El tema se convirtió en la más exitosa de Disney desde 1995 y supero a ‘Let It Go’ de Frozen.

La popularidad de la canción es tanta que estuvo en el primer lugar de la lista de Billboard de las canciones más escuchadas en Estados Unidos.

Muchas personalidades están encantadas con la canción, una de ellas es la modelo y actriz Cara Delevingne, quien salió en su perfil de Instagram cantándola de una forma bastante graciosa.

La modelo interpretó la primera parte de la canción, en la que cantan Pepa y Feliz Madrigal. Pero no se fue por lo tradicional, la modelo utilizó un efecto y cuando cantaba la parte de Felix aparecía un hombre, cuando cantaba la parte de Pepa salía una mujer.