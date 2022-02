Moda genderless: todo sobre los atuendos sin género

Aunque queda mucho por hacer, poco a poco se van rompiendo varias barreras en la moda, cada vez más personas consideran que juzgarnos como hombres o mujeres ya es algo del pasado. Y claro, debe tener su expresión, que no es otra que la moda genderless. Ya son muchísimas marcas de ropa las que se han dado su aporte a la moda sin género.

¿Qué es la moda genderless?

El diseño de moda hace años que trabaja este tipo de moda, solo que hemos visto en ella una evolución. Si bien hace años la moda era “unisex”, hoy es moda genderless, y lo que trata es de hacer que cualquier persona, sin importar cuál sea su género o su identidad, la pueda llevar sin ningún problema. Gracias a ella, son muchas las personas que se pueden vestir exactamente de la forma en la que se sienten.

La moda sin género es el acto de vestirse de una manera que no se adhiere a las normas típicas de género. La moda genderless permite vestirse con atuendos tradicionalmente masculinos o femeninos, que pueden incluir ropa, accesorios, maquillaje y peinados, según explica ESDESIGN, escuela de diseño online.

Hoy en día el género no se limita a hombre o mujer. Y que por qué no te puedes poner hoy una falda y mañana una corbata. Es más, hay muchos diseñadores de moda que ya crearon hace años este tipo de ropa para famosos, como por ejemplo David Bowie o Madonna.

La moda siempre ha sido una forma de expresar nuestro verdadero yo al mundo. Para expresarse libremente, hay que desafiar las reglas arcaicas que se derivan de la percepción que la sociedad tiene del género. En resumen: puedes llevar lo que quieras.

En los últimos años, la moda genderless se aleja de todas las normas de vestimenta basadas en el género de la persona. Se puede decir que la gente ya no quiere regirse por los dictados preconcebidos de la moda. Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se considera uno de los principales abanderados de este estilo, lució un look elegante con una chaqueta de cuero y una falda mientras realizaba una campaña publicitaria de Louis Vuitton para mujeres en 2016.