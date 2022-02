Karol G debutará como actriz en la serie ‘Griselda’, de Netflix

Luego de protagonizar la reciente portada de la revista Vogue México, con toda su naturalidad y ganarse la admiración de millones de personas en el mundo, Karol G dio a conocer un nuevo detalle de su debut en la actuación.

A finales del 2021, la paisa confirmó en entrevista para el programa de Jimmy Fallon que en 2022 tenía un proyecto que la tenía emocionada, pues estaría en Netflix.

“Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar, tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, apuntó en su momento Karol G.

Mira también: Estos fueron los ganadores de Premios Lo Nuestro 2022

Justamente en la conversación que la colombiana tuvo con Vogue, confesó que se está preparando para la serie en la que debutará, se trata de ‘Griselda’, protagonizada por Sofía Vergara.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo", aseguró la intérprete de ‘Mamiii’.

Karol G contó que interpretará a ‘Carla’, una de las “mulas” de Griselda que transporta drogas a los EE. UU.: “es un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje”, finalizó.