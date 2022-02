J Balvin dedica emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños

J Balvin conmovió las redes sociales al enviar un mensaje de cumpleaños a su mamá. El cantante dedicó un largo escrito en sus redes a Alba Mery, quien está luchando por su vida luego de ser internada en UCI.

Mira también: Mamá de J Balvin fue ingresada a la clínica por complicaciones de coronavirus

La mamá de J Balvin ya completa una semana y un día en UCI. Aunque no se sabe mucho de su estado de salud, un médico que la trató aseguró que ha tenido un poco de mejoría, pero tiene unas comorbilidades que complican su progreso.

Justamente por esto, en el mensaje que compartió J Balvin dijo que quería agradecer por la vida de su madre, por ser su cómplice y mejor amiga.

“Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”, dijo.

Te puede interesar: “No te suelto”, emotivo mensaje de J Balvin a su madre, quien permanece en UCI

El artista señaló algunas de las cualidades que más admira de su mamá. También reveló que hubo un momento en el que ella no estaba consciente y le hizo una petición a su hijo, para favorecer a las personas que no tienen dinero.

“Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”, escribió.