“Ganamos la guerra”: J Balvin luego de que su mamá saliera de UCI

No fueron días fáciles para la familia de J Balvin, Alba Mery, madre del cantante, estuvo internada en UCI por más de dos semanas al presentar complicaciones por COVID-19. En los últimos días no se había sabido nada sobre el estado de salud de la mujer, pero el cantante anunció que ya le dieron salida.

En medio de la polémica que tiene con Residente, J Balvin recibió una buena noticia y era que su mamá había mejorado y ya podía salir de la clínica. Alba Mery estuvo hospitalizada por más de dos semanas y el cantante pidió muchas oraciones.

Al parecer, el proceso de recuperación no fue fácil y uno de los médicos que la atendió había dicho que tenía muchas comorbilidades que estaban impidiendo su mejoría. El día llegó y J Balvin mostró el momento en que su mamá salió de la clínica.

En sus historias de Instagram, el cantante compartió que le escribió una emotiva canción a su mamá, con letras en las que habla de lo difícil que fue estar en esa situación.

“Siempre te prometí que te iba a velar, que te iba a cuidar. Pa’ eso estoy aquí y me duele mal cuando te veo mal (..) Y aunque a veces me parece injusto esto que siento no se lo deseo a nadie en el mundo. Dios me dijo, si llega la oscuridad no tengas miedo estoy contigo, mi luz te puede guiar. Agradecido hoy por mi madre hermosa, aquí me aferro contigo como perro leal, me enseñaste a dar la cara y ante todo ser real que los problemas se resuelven no devolviendo maldad un caballero nunca habla, aunque sepa la verdad”, dice la letra de la canción.

El cantante dijo que esa canción era dedicada a su mamá, al silencia y a los valores que ella le enseñó. Agregó que estaba muy feliz pues Alba Mery iba a salir de la clínica.

Luego agradeció a todos los fanáticos que incluyeron a su mamá en sus oraciones.

“Gracias a todos los que oraron, los que estuvieron pendientes gracias a los que mandaron buena vibra, gracias por todo, la verdad. Realmente los más importante nunca se puede comprar. Es bueno siempre dejarlo muy claro, que lo veradero importante no tiene precio. Los amo y gracias”, dijo J Balvin

Finalmente mostró el camino para recoger a su mamá y en cuanto llegó ella empezó a llorar por la emoción de salir de la clínica.

“Quién ganó la guerra, ganamos la guerra, esas si son guerras de verdad, las únicas que valen la pena”, dijo el cantante.