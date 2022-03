Amor de película: Pareja se casa disfrazada de Shrek y Fiona

Para nadie es un secreto que las películas animadas de DreamWorks sobre Shrek son unas de las más exitosas de los inicios de los 2000. Sus personajes, efectos e historias aún cautivan a millones de personas alrededor del mundo que crecieron con la producción, que ahora inspira juguetes, memes, e incluso celebraciones.

En redes sociales como TikTok se han vuelto virales diferentes videos en los que los fanáticos del famoso ogro se disfrazan o realizan fiestas temáticas en torno a cada uno de sus personajes, algo que ha cautivado a muchos internautas.

Una feliz pareja mostró a través de TikTok que se vistió de Shrek y Fiona para celebrar su matrimonio, y como era de esperarse las imágenes de la ceremonia ya han sido publicadas en diferentes plataformas web, en la que usuarios han mostrado su felicidad y apoyo a los enamorados.

Aunque la pareja fue la única disfrazada como lo ogros, algunos de los invitados se vistieron de hadas para darle un toque más especial y mágico al matrimonio, que ha sido elogiado en redes con comentarios como “Los quiero mucho pareja que se casó con Temática de Shrek”, “La boda perfecta no exi….”, “Razones para no irte a vivir a Suiza: ¡Se rifaron los novios!”, “si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, “Cosas que nunca podré hacer”, entre otros.

