Hailey Bieber estuvo hospitalizada por una rara afección cerebral

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la modelo y esposa del cantante canadiense Justin Bieber, Hailey Baldwin, tuvo que ser hospitalizada luego de sufrir fuertes síntomas relacionados a una afección cerebral.

Aunque los médicos que atendieron a la estadounidense no saben aún por qué padeció los extraños síntomas relacionados a un derrame cerebral, al parecer todo tendría que ver con el COVID-19.

Recordemos que Justin Bieber se contagió hace un par de semanas y tuvo que reprogramar varias fechas de su actual gira, motivo por el cual la modelo también padeció la enfermedad.

La joven de 25 años ya fue dada de alta del centro médico ubicado en Palm Springs, al sur de California, después de sufrir la emergencia médica.

Mira También: KAROL G VISITÓ Y CANTÓ A LAS INTERNAS DE LA CÁRCEL ‘EL BUEN PASTOR’

“Nos dijeron que afectó la forma en que se movía, y los síntomas son típicos de personas mucho mayores”, aseguró la publicación realizada por TMZ sobre la salud de Hailey.

"El jueves por la mañana estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas parecidos a un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas. Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, y estoy muy agradecida y agradecida. a todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron. Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y amor”, aseguró en las últimas horas la modelo por medio de sus redes sociales.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg