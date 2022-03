“Ya déjenla en paz": Yina Calderón defiende a ‘Epa Colombia’

Luego de que Yenny Saldarriaga, mujer que trabajó como contadora en la empresa de Daneidy Barrera Keratinas EPA Colombia, publicara un video en el que asegura que contará “toda la verdad” de su relación con la empresaria, ‘Epa Colombia’ reveló que un problema se le avecina y que intentarán hacerle daño.

“Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga y pronto Colombia conocerá mi verdad”, fue el mensaje que la excontadora de Barrera publicó el video que ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

‘Epa Colombia’ les contó a sus seguidores que se le avecina un problema y que le harán daño. Además, aseguró que la mujer del video le robó millones.

“Amiga, te cuento que se avecina un problema. Cuando se es tan exitoso, muchas cosas pasan en la vida de uno y yo te voy a contar un problema que se aproxima y va a ser fuerte y van a querer dañarme. Esa empresa me quitó 2 mil millones de pesos y son las mismas que hoy me están demandando y me quieren hacer daño”, aseguró Barrera, que recientemente fue defendida por Yina Calderón, con quien ha tenido muchas diferencias.

Tras la publicación del video de Yenny Saldarriaga, Calderón publicó un video en el que asegura que la mujer es una “sobreactuada”.

“Usted en lugar de contadora debería presentarse a ‘Se armó la gorda'. La Epa no es de mi agrado, pero ya déjenla en paz. Está invitada para que se presente a ‘Se Armó la Gorda’, el reality. Necesitamos talentos así, sobreactuados”, aseguró Calderón en el video, que ha sido masivamente compartido en redes sociales.

Yina Calderón metió el dedo en la llaga en el tema de la excontadora de Epa Colombia pic.twitter.com/oajxLti75S — Ana (@PuraCensura) March 15, 2022

