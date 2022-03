Rosalía confiesa los sacrificios que hizo para poder sacar ‘Motomami’

Rosalía estuvo en LOS40 conversando con Tony Aguilar sobre su tercer álbum de estudio ‘Motomami’, el cual estará disponible desde el 18 de marzo en las plataformas digitales, un proyecto que le llevó 3 años de trabajo y dedicación.

“El proyecto en general ha sido el que más he tenido que trabajar y pelear, han sido tres años, ha sido un estar colaborando con diferentes músicos, productores, gente que admiro muchísimo, pero también ha sido muy de tirar del carro, más de 16 horas en el estudio, dormir casi nada, picar piedras produciendo y escribiendo”, narró Rosalía entre la emoción por la llegada de ‘Motomami’.

La cantautora española destacó la acogida que ha recibido de sus fans y Aguilar aprovechó para exaltar que este nuevo trabajo es vanguardista, hace ver la facilidad que tiene ella para mezclar diferentes géneros y no estar nunca en una zona de confort.

“Para mí no hay una música mejor que otra, por eso te puedes encontrar un bolero, canciones inspiradas en bachata, dembow…”, indicó la artista.

Rosalía además de ofrecer detalles sobre el trabajo, aprovechó para contar lo importante que es para ella la familia, pues ellos son quienes la centran, por lo que fueron casi dos años de estar lejos de ellos y de sacrificar tiempo de su vida personal.

“Realmente siento que al lápiz le he sacado toda la tinta, he escrito más que nunca, ‘Motomami’ todo es desde cero, me ha hecho crecer”, comentó.

El papel del colectivo LGTBIQ+ en la música de Rosalía

Hablar de su inspiración es hablar de la comunidad LGTBIQ+, pues Rosalía aseguró que en todo el proyecto hay amor en las diferentes formas y que ella se siente parte del colectivo.

“Lo que más me inspiró fue la libertad de ser lo que uno es sin rendirle cuentas a nadie, nadie te tiene que decir cómo se es”, aseguró la española.

Rosalía sorprende con su forma de trabajar, demuestra que no quiere hacer todo siempre igual, que experimentar hace parte de su proceso artístico y que no hay ninguna fusión imposible.

“La música es una manifestación humana, para mí hacer música es casi salud mental, es lo que me hace despertarme con ilusión, lo que me mantiene motivada, nunca pienso en géneros. La actitud, siempre es desde la experimentación, cómo puedo hacer música de una manera que no haya encontrado antes, siempre intento empujarme como músico”, agregó la cantautora.