Rosalía estrena 'Hentai', una canción ardiente y romántica

Rosalía empezó el 2022 con toda y desde hace varias semanas ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico ‘Motomami’, el cual a días de su estreno mundial.

Pero para emocionar a sus seguidores, continúa calentando el ambiente con algunos adelantos de su nuevo disco.

Por ejemplo, hace dos semanas la cantante lanzó su tema ‘Chicken Teriyaki’, canción en la que sorprendió con un look muy diferente, pues para este sencillo decidió teñir su cabello de rojo, además, mostró sus más sensuales movimientos.

Ahora les dio una gran sorpresa a sus seguidores tras el lanzamiento de 'Hentai', una canción poco convencional que cuenta con una letra muy explícita, como acostumbran en el reguetón, pero con sonidos y melodías de un sencillo muy romántico.

Los seguidores de la cantante destacaron las facetas de la cantante y aplaudieron sus ganas de experimentar otros ritmos.

En el video, Rosalía aparece en un establo luciendo varios atuendos 'vaqueros' muy sensuales y atrevidos, mientras monta un toro mecánico.

Además, algo que llamó la atención fue la letra de su nuevo tema musical:

Te quiero ride

como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segondo es chingarte

Lo primero es Dios

So so so so so so Good

good so so so good mmm so Good