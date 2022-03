“Me afectó”: Dani Duke sobre la filtración de su video íntimo con ‘La Liendra’

A mediados de enero de este año, empezó a circular en internet un video íntimo de Dani Duke con su pareja La Liendra. La grabación rápidamente se volvió viral y miles de personas empezaron a opinar sobre el hecho.

El video fue compartido en varios lugares y los usuarios empezaron a hablar del hecho. En ese momento, la pareja se refirió al tema y dijeron que ellos no estaban haciendo nada malo, ya que mantienen una relación y es algo que mucha gente hace. Además, aseguraron que hicieron la grabación para ellos, para su intimidad.

En su tiempo, el influencer dijo que alguien de su entorno los había engañado y consiguió el video para viralizarlo. Por ese motivo, la pareja inició un proceso legal contra la persona que compartió la grabación.

El tema quedo quieto por un tiempo, sin embargo, Dani Duke hizo una dinámica en su perfil de Instagram para que sus fanáticos le preguntaran sobre cualquier cosa. Una persona le preguntó si el video con La Liendra le había afectado y ella no dudo en responder.

Dijo que sí la afectó y no solo a ella, sino que a todo su círculo familiar y social.

“Sí, me afectó. Me afecto a mí y a mi familia. O sea, muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta, que obviamente no tenían que darse cuenta porque no lo comparto, simplemente trato de hacerme muy fuerte”, dijo en la historia de Instagram.

Luego de eso aclaró que, aunque en ese momento sí le había afectado ya se encuentra mejor.