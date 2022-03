Aida Victoria Merlano asegura que aún quiere a Yeferson Cossio

Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio protagonizaron una polémica en redes sociales con su rápida relación. Muchos seguidores creyeron que la pareja no había quedado en buenos términos ya que se dejaron de seguir en Instagram y no volvieron a referirse al tema.

Luego de que Yeferson compartiera que había terminado con Jenn Muriel, se volvieron virales unas imágenes en las que estaba comiendo y besándose con Aida Victoria Merlano. Ahí empezó todo el drama, ya que muchos iniciaron a señalar a la influencer y a especular que hubo infidelidad.

En ese momento, Aida Victoria se defendió y dijo que ella sí había estado con Yeferson el fin de semana, pero había salido con un hombre soltero. Luego de eso fueron pocos los detalles que se supieron, porque los dos creadores de contenido se dejaron de seguir y no volvieron a tocar el tema.

Pero, este fin de semana, los dos asistieron al concierto de Greeicy y Mike Bahía en Medellín. Aunque estuvieron retirados, en un video parece que ella lo ve, ya que estaban en el mismo balcón. A este evento, Yeferson asistió con Jenn Muriel, confirmando que volvieron a ser pareja.

La grabación en la que Aida Victoria ve supuestamente a Yeferson se volvió viral y ella salió en sus redes y aclaró las cosas. Dijo que era imposible que lo hubiera visto, ya que había mucha gente en el medio.

“Yo no vi a ese hombre de reojo, es que no hubiera podido porque había un montón de gente en el medio, si hubiese querido verlo había tenido que hacer así (inclinarse)”, dijo.

Aseguró que supo que él estaba ahí porque saludó a sus escoltas y aclaró que, si lo hubiera visto, lo hubiera saludado ya que no quedaron mal.

“En el momento en que yo tomé la decisión de frenar las cosas, él me entendió porque era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo y sobre todo porque me estaba llevando yo la peor parte. Pero en todo caso, nosotros no terminamos mal y la razón por la que nos dejamos de seguir fue un consenso mutuo”, aseguró Aida Victoria.

Inclusive dijo que tomaron esa decisión porque sabían que las cosas habían sido muy intensas y era probable que la amistad no volviera a ser la misma. Además, dijo que los dos aún se quieren mucho.

“Él y yo nos queremos un montón, que las cosas no funcionaran es otro tema y ya está”, finalizó