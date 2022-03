“Como caída del cielo”, Lina Tejeiro posó desde una tina

Este domingo 20 de marzo se celebraron los premios India Catalina, en los que se reconoce lo mejor de la pantalla nacional. Al evento asistieron varios famosos, incluida Lina Tejeiro, quien llevó su mejor pinta y se destacó por su elegancia.

La actriz se había mostrado emocionada por su nominación a ‘Mejor Actriz de Reparto’ y había invitado a todos sus fanáticos a votar por ella. Lastimosamente, no ganó y perdió frente a Marcela Benjumea, pero no dejó que esto le opacara la noche.

En su perfil de Instagram, Lina se mostró muy orgullosa de su actuación y presumió su figura con un vestido blanco. En la publicación, Lina posa recostada en una tina con su elegante atuendo, que tenía varios detalles colgantes.

En las imágenes, Lina se ve totalmente hermosa mientras hace unas sensuales poses con las que enamoró a sus seguidores. Además, sin mostrar mucho, las piernas de Lina se robaron el protagonismo de las fotos.

La actriz escribió una reflexión luego de perder su premio y agradeció a todos los fanáticos que la apoyaron y votaron por ella. Además, dijo que está segura de que, no será su única nominación a estos premios.

“No ganamos, pero contar con ustedes, su amor y sus votos me hace ganadora Estar nominada junto a grandes actrices me hace ganadora. Es primera nominación en los Premios India Catalina, pero estoy segura de que no será la última”, escribió Lina.