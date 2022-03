Sebastián Yatra se une con John Legend para una nueva versión de 'Tacones Rojos'

'Tacones Rojos' se ha convertido en todo un hit y tanto es su éxito que Sebastián Yatra regresa recargado con una nueva versión de esta canción.

El cantante colombiano le está apuntándo a un éxito internacional al unirse con tremendo artista. Se trata de John Legend, el popular cantante y compositor estadounidense famoso por canciones como 'All of me', 'Love me now', 'In my mind', entre otros temas.

'Tacones Rojos' tendrá una versión en inglés que se estrenará el próximo miércoles 23 de marzo

La noticia de la colaboración ha generado gran emoción entre los fanáticos de los cantantes, quienes por supuesto se pronunciaron en redes sociales.

Yatra y Legend compartieron un inédito video en sus cuentas de Instagram anunciando este nuevo proyecto. En el adelanto se ve al estadounidense subiéndole el volumen a la canción.

El tema de 'Tacones Rojos' es uno de los últimos grandes éxitos de Sebastián Yatra, tanto así que logró acumular 116 millones de reproducciones en YouTube.