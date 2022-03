Carolina Gaitán anuncia su participación en la gala 94 de los Oscar

Si hablamos de los artistas a los que en los últimos meses las buenas noticias, en su carrera, no han parado, sin duda hablaríamos de Carolina Gaitán, quien luego de su participación en la canción ‘No se habla de Bruno’ de la película ‘Encanto’ ha recibido diferentes reconocimientos.

Recientemente, a través de un video en sus rede sociales, la actriz y cantante anunció que pisara el escenario de los premios Oscar el próximo 27 de marzo, noticia que la tiene dichosa.

“Hola a todos, estoy muy emocionada de poder por fin confirmar esta noticia y es que, así esté rodando en este momento una película que me tiene supremamente emocionada, me dieron permiso tres días para volarme a Los Ángeles y montarme en el escenario de los premios Oscar, la gala número 94 que no solo me hace feliz a mí, sino que sé con claridad que estoy representado a todo un país”, afirmó Gaitán.

La artista sabe que en la gala que se aproxima el nombre de Colombia va quedar muy en alto, así que ella se comprometió a hacer su mejor esfuerzo y prometió ir contando en redes cada detalle de lo que será su show.

Carolina Gaitán interpretó en la película de Disney inspirada en Colombia a Pepa Madrigal, quien canta junto a Pico, personaje interpretado por Mauro Castillo, la canción que logró ocupar el primer puesto de Billboard hot 100.