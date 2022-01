Encanto: ‘We Don’t Talk About Bruno’, mayor éxito de Disney desde 1995 en EE.UU.

La música de ‘Encanto’ ha sido una de las cosas que más ha logrado buenos resultados a nivel mundial, la acogida de la banda sonora de la película animada de Disney, inspirada en Colombia, ha logrado posicionarse en importantes listas y ser nominada a importantes premios.

‘We Don’t Talk About Bruno’ (‘No se habla de Bruno’) se convirtió en el primer tema de una cinta de Disney que llega al cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100 en más de 26 años, pues solo está por detrás de ‘A Whole New World’, canción ‘Aladdin’, que llegó al número 1 en marzo de 1993.

La canción de ‘Encanto’ ha conseguido el puesto que hasta ahora habían conseguido ‘Can You Feel the Love Tonight’, de Elton John para la película de ‘The Lion King’ (agosto de 1994), y ‘Colors of the Wind’, de Vanessa Williams y perteneciente a ‘Pocahontas’ (agosto de 1995).

Vale recordar que la semana pasada el álbum que recoge la banda sonora completa de ‘Encanto’ destronó a Adele. Además, sus intérpretes Carolina Gaitán y Mauro Castillo han manifestado su emoción ante la gran acogida.