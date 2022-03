'We Don't Talk about Bruno' hizo historia en los Premios Oscar

'We Don't Talk About Bruno' se convirtió en una de las canciones más famosas de la historia de Disney.

El tema de 'Encanto' llegó hasta la ceremonia de los Oscar para no pasar desapercibida. La potente voz de Carolina Gaitán cautivó a todos los asistentes, quienes por supuesto se les vio disfrutando y cantando esta icónica canción.

Por su parte, Mauro Castillo, inspiró con su interpretación, la cual fue aplaudida por todos las personas presentes y por supuesto por sus fanáticos en redes sociales, que no se hicieron esperar con los comentarios positivos.

El tema estuvo acompañado de las artistas Stephanie Beatriz, Adassa y Diane Guerrero, Luis Fonsi y Becky G quienes le dieron un toque diferente con algo de rap.

A pesar de que 'We Don't Talk About Bruno' no fue presentado como el tema principal de la película 'Encanto', si logró ser todo un fenómeno mundial. De hecho se mantuvo en el primer puesto, por varias semanas, en la lista Billboard.