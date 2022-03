"El amor te hace hacer cosas locas", Will Smith en discurso tras golpe a Chris Rock en los Oscar

Los actores Will Smith y Chris Rock protagonizaron el momento más curioso y comentado de la edición 94 de los Premios Oscar, luego de que el actor subiera al escenario y sorprendiera al comediante con una fuerte bofetada por un chiste que lo incomodó a él y a su esposa.

Luego del enfrentamiento ante la mirada atónita de los asistentes y que quedó registrado ante las cámaras, el Smith fue el ganador en la categoría Mejor actor por la película ‘King Richard: una familia ganadora’.

Antes de subir al escenario a recibir su estatuilla, el galardonado actor besó a su esposa y roto en llanto dio su discurso.

“En mi vida me llamaron a amar y proteger a la gente y ser un sostén para mi gente. Sé que al hacer lo que hacemos, tienes que poder aceptar el abuso, que la gente hable mal de ti y que la gente te falte el respeto. Tienes que sonreír y fingir que está todo bien”, indicó el actor en su discurso.

El ganador del codiciado galardón aprovechó si momento para pedir disculpas a la Academia por su acto, intentando que lo sucedido no opacara su premio y mucho menos el reconocimiento a la cinta que protagoniza y que narra la historia de un padre que lucha por su familia.

“Quiero ser un embajador de amor, quiero agradece a Venus y Serena y toda la familia Williams por confiarme su historia. Me quiero disculpar a la Academia y a mis colegas nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio, no es sobre ganar un premio, es sobre echar luz sobre la gente”, continuó.

Aunque no se refirió en ningún momento a su altercado con Rock, muchos relacionaron sus palabras luego de indicar que en la vida real “parece el padre loco”, haciendo referencia a su papel.

“La vida imita al arte, parezco el padre loco. El amor te hace hacer cosas locas. Gracias por este honor y este momento. Gracias”, señaló.

“Espero que la Academia me invite de nuevo”, Finalizó.