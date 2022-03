Hija de Eugenio Derbez enamora en las redes sociales con diminuto bikini

Aislinn Derbez, actriz, modelo y empresaria flechó el corazón de más de un internauta en las redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram donde cautivó con diminutas prendas.

En las imágenes se ve a la modelo posar con un diminuto bikini tejido de color blanco que deja a la vista su diminuta cintura y su tonificado abdomen, además, mostró su rostro sin maquillaje, otra de las razones por las que sus seguidores no la bajan de “diosa”.

Mira también: ¡No fue actuado! Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscar 2022

“Últimamente me ha sorprendido experimentar que mi libertad está MUY relacionada con mi disciplina. Antes pensaba que la libertad se trataba más de hacer lo que quiero cuando se me antoja; y aunque se siente bien por un rato difícilmente me traía bienestar y estabilidad a largo plazo. Y como todo es esta vida es un dar y recibir; he notado cómo la recompensa y la sensación de libertad es directamente proporcional a mi voluntad y mi esfuerzo. Y a ti ¿qué te hace sentir libertad?”, fue el mensaje que dejó la modelo junto a la publicación.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar, “que hermosa que sos, que lindo lo que transmite esta mujer”, “odio las reflexiones con una foto sexy, pero esta reflexión esta buenísima”, “bellísima, me inspiras”, “amo tu look”, “eres un poema de mujer”, escribieron algunos usuarios en la publicación.