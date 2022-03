"Mi comportamiento fue inaceptable", Will Smith se disculpó públicamente con Chris Rock

Los actores Will Smith y Chris Rock protagonizaron el momento más curioso y comentado de la edición 94 de los Premios Oscar, que tuvieron lugar este domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El hecho que se convirtió en tendencia y está dando de qué hablar en el mundo, se dio cuando el actor estadounidense subió al escenario y sorprendió al comediante con una fuerte bofetada en la cara por un chiste que hizo sobre el look Jada Pinkett Smith, quien asistió al evento con su cabeza totalmente rapada.

Tras el enfrentamiento, Smith guardo silencio sobre lo sucedido y aunque en su discurso, luego de ganar el premio a Mejor actor por su protagónico en la película ‘King Richard: una familia ganadora, no mencionó a Rock, muchos relacionaron sus palabras con el incidente.

Sin embargo, luego de ver el gran alcance y divulgación tuvo en sus fans su acto, el actor decidió hablar sobre lo sucedido en sus redes sociales.

Con un extenso, Smith se mostró muy arrepentido por su comportamiento, no obstante, señaló que aunque puede soportar broma sobre él, el comentario sobre la condición médica de su esposa sí logró sacarlo de quicio.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, inicia el mensaje del galardonado actor.

La estrella de Hollywood también aprovechó para pedirle una disculpa al comediante, admitiendo que reacción no fue la mejor, enviando un mensaje con el que rechaza la violencia.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

Asimismo, se disculpó con la Academia y todos aquellos que presenciaron su comportamiento, en especial con la familia Williams por opacar su reconocimiento con dicha escena que le dio la vuelta al mundo.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, finalizó.

Las palabras de Will fueron aplaudidas por usuarios en redes sociales, quienes señalaron que es de humanos aceptar sus errores.