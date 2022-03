"El demonio del ego y la furia nos vencen": Farruko sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock

El 'puñetazo' de Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar, aún da mucho de qué hablar. De hecho, varios famosos se han pronunciado al respecto, uno de ellos el cantante Farruko, quien no dudo en enviar una reflexión sobre lo sucedido.

El reguetonero compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, junto al video del emotivo discruso de Smith.

Farruko expresó su desacuerdo con la reacción del actor estadounidense y aseguró que necesita acercarse a Dios.

"No estoy de acuerdo con el bofetón porque nuestra guerra no es contra carne, sino contra espíritu dice la palabra!! Pero aquí veo a un Will Smith que tiene una lucha fuerte con sí mismo y Dios lo está llamando. Estás son pruebas, a veces el demonio de la fustración, el del ego y la furia nos vencen porque somos humanos", escribió el artista.

Además, mencionó que es "normal" que dentro de la industria del entretenimiento algunos famosos se dejen llevar por los momentos:

"Es tan difícil tolerar y vivir en un mundo tan cruel donde solo te atacan sin compasión por irse viral o llamar la atención, y más en la industria del entretenimiento que es un canibalismo que cualquiera pierde los estribos y no se sabe como uno puede reaccionar. Por eso hay que orar todo los días y pedirle a Dios compasión, sabiduría, tolerancia y prudencia", añadió el cantante.

Por último, invitó al ganador del Oscar a seguir a Dios, pues asegura que es una "ficha grande para salvar al mundo".

Las palabras de Farruko fueron aplaudidas por cientos de personas. Sin embargo, otros internautas lo cuestionaron.