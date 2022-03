Alejandro Santamaría pone a bailar a sus fans con '100', su nueva canción junto a Sael

Alejandro Santamaría, el artista polifacético que ha cautivado a la audiencia con su capacidad para transmitir las emociones a través de su voz y guitarra, sorprendíó a sus millones de seguidores con una nueva canción junto al reguetonero Sael, mostrando una onda más urbana que promete poner a bailar.

Se trata de su nuevo sencillo ‘100’, lanzamiento que llega acompañado de su primer álbum de estudio ‘Despierto’, que será lanzado este 31 de marzo a las 7:00 p.m.

‘100’ nació de la mano de Sael, artista y productor argentino que ha colaborado con artistas como Feid, Mau y Ricky, Duki, Beéle y Manuel Turizo, por mencionar algunos.

Sael había empezado a componer la canción, cuando Alejandro conoció los primeros esbozos y cargado de emoción, decidió sumarse para crear una versión final que fluyó de manera orgánica y creativa.

Esta nueva canción es emotiva, habla sobre el amor real y sin condiciones, con ese que muchas personas se pueden identificar fácilmente.

Alejandro Santamaría ha estado en importantes escenarios acompañando a grandes artistas como: Fonseca, The Mills, Lucyano Pereira, Luis Fonsi, Morat, Alejandro Sanz y Camilo. Además, ha presentado grandes colaboraciones junto a Andrés Cepeda, Kurt, Kobi Cantillo, Pitizion, Ovy On The Drums, Adso entre otros.